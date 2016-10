Diretoria do Potiguar faz avaliação da temporada e projeta o futuro

Pouco a pouco a rotina de trabalho vai sendo retomada no Potiguar que, como primeiro passo após as disputas das competições em 2016, faz uma avaliação do quadro geral, financeiro, administrativo e projetos para o futuro. A diretoria do alvirrubro, que esteve no comando na atual temporada, se reuniu na segunda-feira (17), na sala de reuniões do Estádio Nogueirão para apresentar um balanço do final de gestão ao Conselho Deliberativo.

Max Fernandes, ex-presidente, apresentou aos diretores o atual momento financeiro do clube que ainda aguarda o pagamento das duas últimas cotas da Prefeitura Municipal de Mossoró, em relação ao patrocínio referente a Série D do Campeonato Brasileirão 2016, para assim quitar dívidas com os atletas, comissão técnica e fornecedores. A diretoria irá realizar novas reuniões nos próximos dias, para discutir a data para a convocação de novas eleições, que vai definir a presidência do Clube.

A direção também lamenta que dentro de campo os resultados não foram favoráveis este ano, entretanto, lembra que em 2016 o Potiguar conquistou as vagas para o Brasileiro da atual temporada e também para 2017. Participaram da reunião além de Max Luis, o atual presidente interino Luzenildo Roberto, o vice-presidente Karivaldo Dias, os diretores Gregório Jales, Jorge do Rosário, Saulo Spinelly, Soares Filho e Tácio Garcia. (Com informações do site potiguardemossoro.com.br).