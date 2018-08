DIOCESE DE MOSSORÓ TEVE ABONO DO PAPA PIO XI – Wilson Bezerra de Moura

Percorremos por alguns momentos o cenário histórico sobre a criação da Capela de Santa Luzia, marco polo da futura cidade de Mossoró, isto porque desde então o desenvolvimento da Fazenda do Capitão-mor Antônio de Souza Machado cresceu como um desafio a novos tempos.

Não podia ser diferente porque era tradicional o comportamento antigo dos povos se alojarem às margens de rios ou então com vista a favorecer desenvolvimento, a água sempre foi fonte de vida de todos e de todas as coisas da vida.

Depois outros aspectos enriquecem o ideal dos primitivos povoadores, com a criação da freguesia, no ano de 1842, com o ato de dom Mascarenhas, já visualizando o destino futuro da pequena capelinha de Santa Luzia, a brilhante prática virtuosa da religião.

Passados anos, em 28 de julho de 1924, a história registra um ponto significativo para os habitantes da terra de Santa Luzia, os premiando com a criação de uma diocese. O Papa Pio XI resolve criar a Dioceses de Mossoró, que viria a partir daí manter novos rumos da religião católica em solo mossoroense, uma confirmação consagrada pela Bula Papal que desmembrava Mossoró da Diocese de Natal.

Vindo de Santa Catarina, assume como primeiro bispo mossoroense dom Jaime de Barros Câmara, depois cardeal do Rio de Janeiro por determinação superior, permanecendo por longos anos naquela missão.

Como um dos primeiros sacerdotes na diocese mossoroense, marcou época importante em sua historia o monsenhor Luiz Ferreira Cunha da Mota, mossoroense da gema, nascido a 16 de abril de 1897, batizado que foi na mesma Igreja de Santa Luzia em maio do mesmo ano, posteriormente exerceu por muito tempo o magistério religioso.

O Padre Mota, vigário da catedral, prefeito da cidade, político influente na região, homem de extraordinária capacidade administrativa, construiu um castelo de benfazeja harmonia entre os patrícios da sua terra. Na história ficou conhecido pela sua humildade e dedicação à ordem religiosa e a seu povo, cuja virtude o levou à sepultura no ano de 1966.