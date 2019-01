Diego Costa volta a pisar no gramado quase 2 meses após cirurgia no pé

O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa voltou a pisar no gramado do centro de treinamento do Atlético de Madrid nesta quarta-feira, na primeira sessão em campo depois da operação a que foi submetido no pé esquerdo.

O goleador, que passou por cirurgia no quinto metatarso, em 5 de dezembro do ano passado, fez exercícios leves, focando no contato dos pés no chão, utilizando tênis de corrida.

A recuperação, mesmo que lenta de Diego Costa é uma das boas notícias para o técnico argentino Diego Simeone, que não conta com oito jogadores do elenco principal.

Além do atacante nascido no Brasil, os laterais-esquerdos Filipe Luís e Luis Hernández, os zagueiros Diego Godín e Stefan Savic, os meias Saúl e Koke, e o atacante Vitolo também se recuperam de problemas físicos.

Agência EFE