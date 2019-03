Dia Nacional da Poesia é comemorado na SEEC com sarau

Na manhã de hoje (14), a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura realizou, em comemoração ao Dia Nacional da Poesia e dentro da programação do Mês da Mulher, um sarau poético com a presença de servidores da pasta, que foi marcado pela declamação de poesias escritas por poetas potiguares, música e ciranda poética.

Antes do sarau, uma equipe de educadores da casa visitou setores da casa levando música e convidando os servidores para participarem do evento, que foi aberto pelo secretário de Educação, professor Getúlio Marques. O titular celebrou a atividade e, em sua fala, destacou a importância de atividades coletivas. “Espero que, durante essa gestão, possamos, entre nós, vivenciar mais momentos como este. Hoje, a poesia nos uniu em grande festa”, destacou Getúlio.

A programação contou com a participação de Janaína Leite, cantora e poetisa que participou da ciranda poética, que foi coordenada por Adélia Costa, Flávia Arruda e Salizete Freire. Para Salizete, escritora e professora, a poesia é extremamente importante, pois permite compreender o que está presente no dia a dia: “a poesia é um ato do cotidiano”.

A atividade faz parte da programação do Mês da Mulher que está sendo realizado pela SEEC em parceria com instituições que ressaltam o trabalho desenvolvido por mulheres do RN, como a Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares – ALAMP e a Sociedade de Poetas Vivos e Afins – SPVA.

Próximos eventos do Mês da Mulher

29/03/2019 (Encerramento do mês de festividades da MULHER)

Local: Auditório Angélica Moura

09h – Homenagem às Mulheres destaques na Educação e na Cultura, com entrega de certificados.

Exposições

DATA: 11 a 15/03 – Exposição – AS MULHERES POTIGUARES NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA, curadoria: Flauzineide Moura, Presidente da Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares – ALAMP;

Ozany Gomes, Presidente da Sociedade de Poetas Vivos e Afins – SPVA

DATA: 18 a 22/03 – Exposição UM TOQUE DE POESIA

Curadoria Carla Alves – Coletivo de Escritoras e Jornalistas Feministas /Mulherio das Letras.

DATA: 25 a 29/03 – Exposição MULHERES ARTESÃS

Curadoria LarrúbiaTavares/SEEC.