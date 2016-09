Dia Mundial do Coração: Nutricionista dá dicas para a saúde cardiovascular

De acordo com a última pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre as principais causas de morte, as doenças cardiovasculares como infarto, AVC e insuficiência cardíaca são as que mais causam vítimas no mundo inteiro. No Brasil, uma pessoa vai a óbito a cada dois minutos por males no coração, o que coloca o país entre os dez com o maior índice desse tipo de mortalidade.

São muitos os motivos responsáveis pelo desenvolvimento de doenças cardíacas, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, estresse, genética, entre outros, porém todos eles podem ser agravados com uma alimentação repleta de sal e gorduras. Para orientar sobre refeições saudáveis aos cardíacos, a nutricionista do Hospital e Maternidade São Cristóvão, Cintya Bassi, dá algumas dicas.

“Os alimentos que favorecem a saúde do coração são as frutas, verduras, legumes, queijos magros, peixes, carnes e aves magras, alimentos integrais e ricos em fibras, óleos vegetais, soja e cacau”, exemplifica a nutricionista.

A Nutricionista conta que o ideal é comer alimentos considerados cardioprotetores, porque contribuem para a redução do colesterol ruim e triglicérides, reduzem a pressão arterial e diminuem a agregação plaquetária, condição que pode favorecer a formação de trombos e prejudicar a circulação sanguínea.

Já os alimentos que devem ser evitados por pessoas com propensão a problemas cardíacos são aqueles que necessitam de acréscimo de sal e com teor elevado de sódio, como enlatados, frios e embutidos, queijos amarelos, carnes defumadas, salgadinhos e pratos prontos.

“Além desses, o consumo de álcool, gorduras e açúcar também não é aconselhável pois eles podem gerar descontrole na pressão arterial, alteração no ritmo cardíaco, enrijecimento das artérias, problemas renais e obesidade”, explica Cintya.

Ela também ensina alternativas para substituir o sal, utilizando de maneira correta ervas e temperos. “Utilizar vários temperos ao mesmo tempo pode mascarar o real sabor do prato e contribuir para a sensação de que o sal faz falta. É importante saber escolher e preparar. Por exemplo, o alho contém uma substância chamada alicina que é associada a uma melhor elasticidade dos vasos sanguíneos”.

Outra opção é utilizar o sal light que apresenta metade da quantidade de sódio comparado ao sal comum e possui maior quantidade de potássio, o que beneficia a redução da pressão alta. Contudo, ela alerta que o sal light deve ser evitado por pacientes com problemas renais e que, como o poder de salgar é menor, necessita cuidado para não exagerar na quantidade.

Cintya Bassi também adverte quanto à facilidade das papilas gustativas se adaptarem aos alimentos salgados, resultando em uma demora de até três meses para se acostumar com uma dieta com o teor de sal reduzido. “Para estimular esse processo, em 2013, entrou em vigor uma determinação do Ministério da Saúde que solicita a redução de sódio nos alimentos processados no Brasil”, finaliza a nutricionista.

Confira receita benéfica ao coração elaborada pela nutricionista do Hospital e Maternidade São Cristóvão Cintya Bassi:

Bife a Rolê recheado com queijo e espinafre

Ingredientes:

1 kg de coxão duro magro cortado em bife fino

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 maço de espinafre higienizado e picado

1 xícara de tomate-cereja picado

200 g de queijo cottage ou ricota

1 cebola grande picada

4 dentes de alho amassado

1 xícara (chá) de salsinha e cebolinha higienizada

1 pitada de sal

Pimenta a gosto

1 xícara (chá) de molho de tomate ao sugo

Preparo:

Tempere os bifes com um pouco de sal.

Faça uma mistura com o queijo, espinafre, tomate-cereja, ¾ do alho, ¾ da cebola, salsinha, cebolinha e pimenta e recheie cada bife com a mistura, prendendo-os no final com palitos de dente.

Numa panela de pressão, coloque o azeite e o restante do alho e da cebola. Frite os bifes até dourar bem.

Cubra-os com água. Coloque caldo de carne caseiro, tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 30 minutos.

Após, aqueça o molho de tomate ao sugo e coloque em uma travessa sobre os bifes.