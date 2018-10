Dia das Crianças na LBV recheada de lanches, sorvetes e brinquedos

A Legião da Boa Vontade – (LBV), preparou um dia mais que especial para festejar o Dia das Crianças com os meninos e meninas atendidos diariamente pelo programa Criança:Futuro no Presente!, oriundas das comunidades Bom Pastor, Cidade da Esperança, Dix-Sept Rosado, Nazaré, Planalto e Quintas.

A celebração festiva ocorre nesta quinta-feira, 11 de outubro, no Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição no Bairro Dix-Sept Rosado, no horário das 9h às 11h e as 14h às 16h. Dezenas de atividades como pintura de rosto, contação de histórias, brincadeiras populares farão parte desse momento mágico para as crianças e adolescentes da LBV.

A Instituição conta com dezenas de empresas parceiras para que esse momento leve a alegria, respeito e felicidade a garotada assistidas pela LBV. A decoração do ambiente terá a marca da Festa com Açúcar que trará o encanto e a magia para as crianças. A Aquacoco distribuirá água de coco e lanches, o bolo é da Fabiana Doces e Bolos decorados e a Ster Bom e seus colaboradores internos presentearão os garotos com centenas de brinquedos, lancheiras, picolés e muito sorvete para a felicidade dos pequenos.

O evento festivo para as crianças e adolescentes atendidas pela LBV, acontece no Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, localizado na rua Dos Caicós, 2148, Bairro Dix-Sept Rosado. Informações: (84) 3613-1655.

Arivaldo Oliveira