Detran ministra curso gratuito de Formação de Agente da Autoridade de Trânsito

DETRAN/RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) iniciou na manhã desta segunda-feira (05), o curso gratuito de Formação de Agente da Autoridade de Trânsito voltado para policiais militares, técnicos do Detran, agentes municipais de mobilidade, guardas municipais e servidores públicos que juridicamente possam atuar como agente de autoridade de trânsito. A capacitação ministrada pela Escola Pública de Trânsito do Detran (Eptran) está programada para ser finalizada no final do mês de dezembro e nesse primeiro momento, conta com uma turma de 35 agentes.

O diretor-geral do Detran, Eduardo Machado, participou da abertura da aula inaugural da capacitação e ressaltou a importância do curso na formação e no aperfeiçoamento do agente que atua nas atividades de fiscalização e operação de trânsito, como também no policiamento e patrulhamento do tráfego. “O Detran apresenta um curso pioneiro em atividade no país e de forma gratuita. A Eptran está conduzindo um curso que caracteriza o agente para uma atividade pública do Estado, que é a de atuar no trânsito”, comentou.

A capacitação conta com carga horária de 200h/aulas e ocorre conforme as resoluções, portarias e atualizações normativas expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A grade curricular contempla nove módulos abordando as temáticas de “Legislação de Trânsito”; “Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito”; “Legislação de Trânsito Aplicada”; “Ética e Cidadania”; “Psicologia Aplicada”; “O Papel Educador do Agente”; “Língua Portuguesa”; “Operação e Fiscalização de Trânsito”; e “Prática Operacional”.

Nessa primeira turma de formação, o corpo docente de servidores da Eptran está capacitando policiais da Operação Lei Seca, agentes de trânsito dos municípios de Natal e Parnamirim, guardas municipais de São Gonçalo do Amarante, e servidores do Detran.

A aula inaugural do curso gratuito de Formação de Agente da Autoridade de Trânsito foi acompanhada ainda pelo coordenador da Operação Lei Seca do Detran, tenente-coronel Francisco Flávio dos Santos.

