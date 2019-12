Detran inicia reforço das atividades de fiscalização nas praias urbanas

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran), por meio da Subcoordenadoria de Educação e Fiscalização de Trânsito (Coefi), intensificou as ações de fiscalização de condutores e de veículos automotores que utilizam as vias litorâneas e a faixa de areia de praia. As intervenções durante esse final de semana se concentraram nas praias do litoral Norte, mais precisamente nas áreas de Muriú, Pititinga, Barra do Rio e Pitangui.

A equipe de fiscalização do Detran chegou a flagrar um menor de cerca de 10 anos de idade pilotando uma motocicleta de 160 cilindradas na faixa de área de praia. Na ocasião, ele estava com o responsável que foi autuado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As atividades foram focadas no sentido de coibir a circulação proibida de veículos na orla, buscando evitar ocorrências de acidentes envolvendo banhistas que estão utilizando as praias. A medida também abordou condutores para checar a documentação dos motoristas e veículos.

A fiscalização flagrou ainda condutores insistindo em circular com seus veículos na faixa de areia de praia, colocando em perigo a integridade física dos banhistas. Nessa situação, o motorista infrator é autuado no artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo a infração de natureza média, com perda de quatro pontos na CNH e multa no valor de R$ 130,16, podendo o veículo ser apreendido, caso o condutor não respeite a determinação do agente de retirada do automóvel da área proibida de circulação.

As equipes ainda alertaram os bugueiros sobre o respeito às áreas de preservação ambiental e as faixas de areia privativas aos banhistas e pedestres, como também o perigo da superlotação dos bugres em percursos em dunas ou mesmo em rodovias.

As ações de fiscalização na área litorânea do Estado vão ser ainda mais intensas durante este mês dezembro, que é quando a movimentação de veículos começa a ser ampliada devido a chegada do período de veraneio.

Assecom/Detran