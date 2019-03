Deputados do governo pedem que Bolsonaro seja “garoto propaganda” da reforma da Previdência

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso Nacional, falou que os líderes partidários da Câmara pediram ao presidente Jair Bolsonaro para ser o “garoto propaganda” da reforma da Previdência.

A deputada Joice Hasselmann considera que o presidente bolsonaro “é um fenômeno de comunicação nas redes e foi chamado pelos líderes para fazer também essa campanha”. Ela convocará outros parlamentares para constituir o que chama de “a maior bancada digital da história” – para defenderem o texto nas redes sociais.

Alguns pontos mais polêmicos do texto, como as mudanças no Benefício da Prestação Continuada (BPC) pago aos idosos e na aposentadoria rural poderão dificultar o andamento das discossões e votação da matéria.

A proposta encaminhada pelo governo prevê a desvinculação do BPC do salário mínimo. Já o pagamento de benefício pode ser dar conforme a idade da pessoa em condição de miserabilidade. Aos 60 anos, o valor proposto é R$ 400; aos 70, um salário mínimo. Atualmente, o idoso em condição de miserabilidade recebe um salário mínimo a partir dos 65 anos.

Ppara os segurados especiais, o texto amplia de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição. Aumenta a idade mínima de mulheres para 60, assim como os homens. E a remuneração segue a regra geral de 60% da média dos salários com 20 anos de contribuição, aumenta a cada ano e chega a 100% com 40 anos de contribuição.

Hasselmann tem conhecimento que a base do governo ainda não tem os votos neessários para a votação dessa reforma, 308 deputados e 49 senadores.