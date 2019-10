Defesa Civil inscreve voluntários para Procissão de Santa Luzia

A Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, divulga a abertura de inscrições de voluntários para a Procissão de Santa Luzia 2019, que acontece no dia 13 de dezembro.

As inscrições serão realizadas entre os dias 4 e 8 de novembro, das 7h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, localizada na Rua Felipe Camarão, Doze Anos.

O coordenador de Proteção e Defesa Civil, Osnildo Morais de Lima, explica que as inscrições são gratuitas, com 250 vagas preenchidas por ordem de chegada. “As vagas são destinadas as pessoas maiores de 18 anos, e em boas condições de saúde”, explica.

Para se inscrever, os voluntários devem apresentar originais e cópias de documento de identificação com foto e comprovante de residência. Os voluntários passaram por treinamento básico, com orientações sobre os cuidados de primeiros socorros (para casos de desmaios, convulsão, ferimento, fraturas, apoio a pessoas perdidas ou com outras necessidades ), além de informações sobre como atuar com segurança ao longo de todo o percurso da procissão.

