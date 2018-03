Curso sobre água para professores tem inscrições abertas até 25 de março

As inscrições para o curso Água como Elemento Interdisciplinar do Ensino nas Escolas ficam abertas até 25 de março, informa a Agência Nacional de Águas (ANA). Com carga de 80 horas, a capacitação é gratuita e acontece na modalidade de educação a distância (EaD) de 30 de março a 29 de julho.

O curso é voltado para professores da educação básica, que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Também podem participar profissionais que atuem com ensino em espaços não formais – como museus, centros de ciências e jardins botânicos – e demais formadores de opinião que atuem em processos de formação de jovens e adultos.

Serão oferecidos cinco módulos, sendo o primeiro deles “Água: Consumo Sustentável e seus Usos Múltiplos”. Na sequência, os alunos aprendem sobre a “Situação dos Recursos Hídricos no Brasil”, “Todos Juntos pela Água” e “Casos de Sucesso no Cuidado com a Água”.

No fim, os participantes devem responder às perguntas do módulo de avaliação para que possam obter o certificado. No decorrer de toda a capacitação, haverá tutores para auxiliar os alunos. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas por meio do e-mail [email protected]