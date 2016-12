Criminosos queimam computadores e arquivos de escola em Apodi – RN

A Escola Municipal Francisco Targino da Costa, no município de Apodi, no Oeste potiguar, arrombada na noite da quinta-feira, 08 de dezembro. Os criminosos invadiram o prédio e queimaram arquivos da secretaria e equipamentos de informática. Os bandidos ainda levaram dois computadores da escola.

Em razão do crime, as aulas na escola foram suspensas nesta sexta-feira. As aulas devem retornar na próxima semana. No entanto, a equipe da escola enfrenta dificuldades nos registros dos alunos, pois todos os dados dos estudantes foram perdidos no incêndio.

De acordo com a diretora da escola, o fogo começou por volta das 23h30 e moradores da vizinhança ajudaram a apagar as chamas antes que se espalhassem e consumissem todo o prédio.

Este não foi o primeiro ataque de criminosos à escola. No ano 2014, computadores foram levados da unidade, que ainda foi depredada.