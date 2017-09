Criminosos fazem novo arrastão no campus da UERN

Criminosos armados invadiram o Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em Mossoró,na noite da quarta-feira, 13 de setembro, e realizaram um novo arrastão.

Foram levados celulares, computadores, bolsas, dinheiro e joias dos alunos e de professores dos cursos de História e Filosofia.

Nas redes sociais, as vítimas relataram os momentos de terror sob a mira de armas de fogo. Assustados, professores de outros cursos encerraram as aulas mais cedo e levaram para casa equipamentos da universidade, como aparelhos de data show, com medo de um novo ataque.

De acordo com levantamento feito pela Polícia Militar, foram tomados cerca de 40 celulares.

A Partir foi acionada e realizou diligências em busca de prender os assaltantes, mas nenhum criminoso foi localizado.

Os professores e estudantes vítimas do arrastão registraram Boletim de Ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

O número de assaltos e arrastões dentro do Campus da UERN cresceu este ano. Além dos pertences dos estudantes, criminosos já invadiram o laboratório do Curso de Comunicação Social e levaram câmeras e equipamentos de gravação.

Os ataques à comunidade acadêmica geraram debate em torno da segurança no Campus e a reitoria da UERN anunciou, após um assalto anterior, que analisa a construção de um muro, obra que custaria em torno de R$1 milhão.