Criminosos arrombam escola no Bairro Bom Jardim e roubam TV

A Escola Estadual Cunha da Mota, localizada, na Rua Afonso Pena, ao lado do PAM no Bairro Bom Jardim, em Mossoró, foi arrombada na madrugada desta quinta-feira, 26 de julho. Os criminosos pularam o muro e quebraram uma parede para ter acesso ao interior do prédio.

De acordo com a direção do colégio, os bandidos levaram um televisor de LCD de 48 polegadas e objetos pequenos. Os criminosos ainda tentaram arrombar a sala onde ficam os computadores, mas não conseguiram.

A Delegacia Especializada em Furtos e Roubos irá investigar o caso.