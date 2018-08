Cosern suspenderá eletricidade em parte do Centro de Mossoró no sábado

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) informou que o fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente em duas ruas do Centro de Mossoró no sábado, 04 de agosto. Ao todo, 151 clientes deverão ser afetados.

Das 13h às 17h, a suspensão irá afetar consumidores das ruas Tibério Burlamaqui, Venceslau Braz eadjacências.

Em nota, a Cosern afirma que o desligamento é necessário para realizar serviços de melhoria na rede elétrica. Caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio.