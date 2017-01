Cosern orienta sobre consumo seguro de energia no veraneio

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), empresa do Grupo Neoenergia, alerta que, devido à realização de festas neste período de começo de ano, é preciso que as pessoas estejam atentas a alguns cuidados necessários com a rede elétrica. Confira as orientações:

Quando for realizar uma festa, verifique se a carga adicional necessária para a banda, Iluminação, cozinha e demais equipamentos está compatível com a instalação elétrica do ambiente;

Em caso de necessidade de aumento de carga maior do que a capacidade da instalação elétrica que o ambiente suporta, o consumidor deverá solicitar um acréscimo de carga à Cosern;

Não permita a instalação de disjuntores com capacidade maior sem que o dimensionamento seja realizado por um profissional habilitado.

A Cosern também dá as seguintes dicas de segurança, úteis para esse período de verão e também para o restante do ano:

Não lance objetos na rede elétrica. Confetes e serpentinas, metalizadas ou não, podem causar curto-circuito e acidentes graves;

Cuidado com adereços e fantasias que contenham hastes de metal. Em contato com a rede elétrica, elas podem ser fatais;

Não faça ligação clandestina. É crime e pode ser fatal;

Mantenha uma distância segura da rede elétrica;

Nunca deixe de fazer os aterramentos elétricos quando forem instalados palcos com estruturas metálicas, conforme orienta a norma de segurança NBR 5410. Também é importante que as coberturas dos palcos estejam bem fixadas, evitando o desprendimento e possível projeção contra a rede elétrica.

Dirija sempre com prudência, evitando, entre outros riscos à vida, colisões em postes da rede elétrica.

Se for dirigir, não beba.

Investimentos no RN

Este ano, a companhia informa que investiu cerca de R$ 5 milhões para reforçar a qualidade e continuidade da energia elétrica em municípios do litoral potiguar. A ação foi concentrada principalmente nas praias dos litorais Norte e Sul da Grande Natal, além de Pipa, no município de Tibau do Sul.

Os trabalhos de melhoria também foram realizados nas praias da chamada Costa Branca (Macau, Areia Branca, Grossos e Tibau), destinos que recebem grande quantidade de veranistas e turistas, além da população local, aumentando consideravelmente a demanda por energia elétrica.

Nessas praias, a Cosern adotou as seguintes medidas:

Reforço nas turmas extraordinárias de atendimento emergencial;

Substituição de 600 postes;

Substituição de 10 quilômetros de cabos nus por cabos multiplexados na rede de baixa tensão;

Troca de cabos nus por cabos protegidos na rede de média tensão;

Uso de aparelhos de termovisão para medir a temperatura da rede de distribuição como forma de prevenir e evitar possíveis defeitos;

Instalação de 45 chaves de manobras, equipamentos que facilitam o remanejamento de cargas em caso de falta de energia (inclusive com aparelhos telecomandados);

Lavagem de 12 subestações, 6.500 estruturas e 1.820 equipamentos a partir de outubro, antecedendo as primeiras chuvas. A lavagem da rede é realizada em três ciclos de vinte dias e minimiza o aparecimento de defeitos causados pela ação da maresia.