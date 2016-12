Cosern irá suspender energia elétrica em três bairros de Mossoró no sábado e domingo

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) irá interromper o fornecimento de energia elétrica neste sábado, 17 de dezembro, das 13h às 17h, no limite entre os bairros Alto de São Manoel e Dom Jaime Câmara, nas ruas Misa Nunes Soares, Pedro Batista de Melo, Avelino Cunha, Francisca Lima Ferreira, Genésio Xavier Rebouças, Vicente Leite e adjacências. A Cosern informa que 230 clientes serão afetados pela interrupção.

Já no domingo, 18, haverá outro desligamento programado, desta vez das 07h às 12h, nas ruas Aderson Dutra, Alexandre Barros Gomes, Cândido Clementino, Fábio Menescau Jales, Francisco Everton de Souza, Jaime Janner de Aquino, Pedro Salvador, Antônio Alexandre de Medeiros, Chaílton Fernandes de Araújo, José Ferreira de Melo, Professora Rosa Rodrigues e adjacências, no Bairro Aeroporto. Ao todo, 634 clientes ficarão sem energia elétrica no período.

Caso os serviços sejam realizados antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio nos dois dias.

Este ano, a Cosern programou uma série de desligamentos da rede elétrica em diversas áreas da cidade para que as equipes pudessem realizar serviços de melhoria na rede elétrica.