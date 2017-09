Cortejo da Liberdade do dia 30 será realizado na Avenida Rio Branco

O tradicional Cortejo da Liberdade do dia 30 de Setembro tem novo endereço. O desfile agora será realizado no Corredor Cultural Professor Antônio Gonzaga Chimbinho, na Avenida Rio Branco, saindo da Praça de Esporte.

O cortejo começa às 19h, saindo da Rua Felipe Camarão e indo até a Avenida Augusto Severo. O secretário municipal de Cultura, Eduardo Falcão, informa que serão realizados os cortejos militar, institucional, cultural e festivo.

Outra novidade é o encerramento do Cortejo da Liberdade com show da cantora baiana Margareth Menezes em cima de trio elétrico, percorrendo todo o circuito do Corredor Cultural durante três horas.

“Escolhemos uma artista que canta músicas com letras e ritmos da cultura afro-brasileira, já que estaremos comemorando a libertação dos escravos em Mossoró”, destaca Eduardo Falcão.

Neste ano, os quatro atos históricos celebrados durante o mês de setembro serão apresentados através de uma parceria público-privada com o Circo Grock. As encenações ocorrem na Praça de Eventos, com apresentações para estudantes da rede municipal de ensino e universidades.