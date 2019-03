Corinthians e Santos empatam em 0 a 0 no Itaquera

Neste domingo, em Itaquera, Santos e Corinthians não saíram de um empate em 0 a 0. Os dois times estão invictos em clássicos realizados estse ano e os dois times se mantiveram na mesma situação.

Com o empate de hoje, as duas equipes ocupam a mesama posição no Paulistão, mas o time do Santos continua com a melhor campanha do Estadual.

Os dois times foram recepcionados com chuva de papel laminado que terminou por cobrir o gramado. Mesmo com a eficiência dos funcionários da limpeza do estádio, o jogo começou com um atraso de 10 minutos.

No primeiro tempo, o Corinthians jogoui melhor e muito mais incisivo no campo de ataque.