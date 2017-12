Contratos para obras dos Laboratórios de Medicina e de Tecnologia da Informação da UFERSA são assinados

A Ufersa oficializou na tarde desta sexta, dia 22, os contratos de construção do Laboratório de Habilidades Médicas para o curso de Medicina, em Mossoró, e do Laboratório de Tecnologia da Informação do Campus de Pau dos Ferros.

Os documentos, oficializados via Fundação Guimarães Duque (FGD), foram assinados pelo Reitor, o professor José de Arimatea de Matos, pelo Vice-Reitor, professor José Domingues Fontenele Neto, pelo Superintendente de Infraestrutura, Cleyton Kleber Dantas, pelo presidente da FGD, o professor André Pedro Neto, e também pelos representantes da TECNICENTER Engenharia e JZR Construtora, empresas responsáveis pela construção das obras em Mossoró e Pau dos Ferros, respectivamente.

Com os contratos assinados, o próximo passo é dar a Ordem de Serviço para o início da construção dos dois prédios que deve começar no dia 08 de janeiro. Todo um cronograma de execução será planejado, mas o Reitor aproveitou a presença dos representantes das construtoras para pedir agilidade no serviço.

“Não vamos aceitar atrasos, uma vez que os recursos já estão garantidos”, cobrou. Os dois prédios irão custar cerca de R$ 5 milhões, recursos provenientes de Emendas de Bancada liberadas na última semana pelo Ministério da Educação.

Quando estiver pronto, o Laboratório de Tecnologia da Informação de Pau dos Ferros vai atender cerca de 700 alunos por ano dos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação e Engenharia de Software. Já o Laboratório de Habilidades será destinado ao curso de Medicina. O prédio vai ser construído no Campus Leste, numa área já acessível ao lado do campo de futebol.