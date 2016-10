Conselho técnico se reúne na FNF para discutir Campeonato Estadual 2017

Definidos todos os participantes do Campeonato Estadual 2017, com o acesso do Santa Cruz de Natal, a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) se reúne nesta quarta-feira para tomar as primeiras decisões sobre o certame potiguar 2017. A entidade estará reunindo o Conselho Técnico a partir das 14h30, em sua sede na Rua Deputado Marcílio Furtado, 2017, bairro Lagoa do Mato, em Natal.

A convocação é do presidente da FNF, José Vanildo, que dirigirá o encontro e, como já aconteceu em outras oportunidades, já com uma proposta pronta para ser discutida e aprovada. Além da forma de disputa, o conselho também tem a autonomia para definir o período de realização dos jogos, podendo inclusive acontecer na segunda quinzena do mês de janeiro.

A novidade para 2017 será a presença do Santa Cruz de Natal que ocupará a vaga deixada pelo Palmeira de Goianinha, rebaixado na atual temporada. Os demais clubes que estão convidados a participar do encontro oficial na sede da FNF são: ABC Futebol Clube, Alecrim Futebol Clube, América Futebol Clube, Associação Cultural e Desportiva Potiguar, Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas, ASSU, Globo.