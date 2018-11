Conselho de Segurança dos EUA elogia Bolsonaro

O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, órgão que assessora o presidente americano Donald Trump, publicou uma mensagem no Twitter elogiando Jair Bolsonaro por sua posição em relação ao programa Mais Médicos.

“Elogiamos o presidente eleito do Brasil, @JairBolsonaro, por tomar posição contra o regime cubano por violar os direitos humanos de seu povo, incluindo médicos enviados para o exterior em condições desumanas”, diz o texto do Conselho de Segurança.

O Conselho de Segurança Nacional é o principal fórum da presidência nos Estados Unidos para assuntos de segurança nacional e relações de política internacional.

Dando continuidade ao alinhamento político Bolsonaro/Trump, o Assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, virá ao Brasil no próximo dia 28 e 29 constando de sua agenda um encontro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada com duas fontes pelo Estado