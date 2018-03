Conselho de Ensino se reunirá segunda-feira para definir retorno às aulas da UERN

A administração da UERN discute a proposta de Calendário Universitário que será submetida ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) na próxima segunda-feira (19), às 9h, em reunião extraordinária, na sala dos Conselhos, Reitoria da UERN.

A data oficial de retorno às aulas será anunciada após a aprovação do novo calendário, porém, será apresentada a data de 21 de março como proposta para início das aulas do semestre 2017.2.

Os professores aprovaram sexta-feira (16), durante assembleia na Associação dos Docentes da UERN – ADUERN – o fim da greve iniciada no dia 10 de novembro de 2017. Foram 175 votos a favor do fim da greve, 161 votos contra e 3 abstenções.

Já os técnicos administrativos vão avaliar o movimento grevista na segunda-feira (19), na assembleia do Sindicato dos Técnicos da UERN – SINTAUERN. A assembleia estudantil, realizada há uma semana, já tinha aprovado o fim da greve.

O reitor Pedro Fernandes afirma que respeitar a decisão da maioria é um exercício de democracia e responsabilidade. “Agora estamos aguardando a assembleia dos técnicos administrativos, com a expectativa de que votem pelo fim da greve. Fizemos a convocação do CONSEPE hoje para a próxima segunda-feira”, declarou Pedro Fernandes.

A UERN esclarece que as aulas não serão retomadas de forma imediata porque é necessário definir esse calendário, uma vez que a greve foi deflagrada no período do recesso acadêmico, após o encerramento do semestre 2017.1.