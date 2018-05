Confira quais pontos terão trânsito bloqueado para o Pingo da Mei Dia

A Secretaria Executiva do Trânsito informou quais ruas serão bloqueadas para a realização do Pingo da Mei Dia, evento que abre a programação do Mossoró Cidade Junina (MCJ) no próximo sábado, 02 de junho. O bloqueio do trânsito sofre mudanças para este ano devido à ampliação do percurso do evento.

Ao todo serão 17 bloqueios com agentes do trânsito e outros sete apenas com barreiras. O percurso deste ano liga as ruas João Marcelino e Felipe Camarão pela Avenida Rio Branco. Os primeiros bloqueios serão instalados a partir das 6h do sábado.

As interdições estarão nos seguintes cruzamentos: Rua Auta de Souza com Avenida Rio Branco, Ruas João Marcelino e Juvenal Lamartine, Ruas José Otávio e Juvenal Lamartine, Avenida Duodécimo Rosado com Rua Juvenal Lamartine, Rua Juvenal Lamartine com Avenida Augusto Severo, Avenida João da Escóssia com Rua Melo Franco, Ruas Frei Miguelinho e Juvenal Lamartine, Ruas Felipe Camarão e Princesa Izabel, Rua Lopes Trovão com Avenida Rio Branco (dois bloqueios em pontos diferentes), Ruas Frei Miguelinho e Rui Barbosa, Rua Rui Barbosa e Avenida Rio Branco, Rua Francisco Isódio com Avenida Alberto Maranhão, Avenidas Augusto Severo e Alberto Maranhão, Avenida Alberto Maranhão e Rua Roderi Grandau e Avenida Alberto Maranhão e Rua Meira e Sá.

O coordenador do Trânsito, Barra Neto, destacou que os primeiros bloqueios serão a partir das 6h, em todos os cruzamentos da Avenida Rio Branco. Os demais pontos serão interditados a partir das 10h e todos serão liberados às 22h. “Estamos organizando de forma a garantir a segurança das pessoas”, disse.

Os moradores do entorno da festa têm acesso mediante credencial que já foi emitida pela Secretaria Executiva do Trânsito.