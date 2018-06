Confira a programação geral de shows do Mossoró Cidade Junina

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a programação dos shows e apresentações nos polos Estação das Artes, Cidadela, Chuva de Bala, além do Boca da Noite.

As estreias ocorrem nesta quinta-feira (07), com diversas atrações simultâneas nos diversos pontos do evento. O espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró estreia também nessa data, a partir das 21h, com apresentações até o dia 29 de junho.

Confira as atrações:

Estação das Artes Elizeu Ventania

07/06 – quinta-feira (Felipe Costa/Wonney Saraiva/ Xand Avião)

08/06 – sexta-feira (Forró dos 3/ Forró de Front/ Solange Almeida)

09/06 – sábado (Forró Classe A/ Banda Encantus/ Avine Vinny/ Solteirões)

14/06 – quinta-feira ( Aline e Dayvid/ Júnior Viana/ Gabriel Diniz)

15/06 – sexta-feira ( Orquestra Sanfônica/ Sirano e Sirino/ Cavaleiros do Forró/ Alceu Valença)

16/06 – sábado ( André Luvi/ Lagosta Bronzeada/ Joelma)

21/06 – quinta-feira (Renata Falcão/ Marcia Felippe)

22/06 – sexta-feira (Encaixe Perfeito/Caninana/ Banda A Loba)

23/06 – sábado (Giannini Alencar/ Bonde do Brasil/ Thiago Brava)

Anima Chuva ( Adro da Igreja de São Vicente)

07/06 – 20h – Movimento Arte e Violão

08/06 – 20h – Nida Lira

09/06 – 20h – Symara Tâmara

10/06 – 20h – Alzinete

14/06 – 20h – Jhonas Filho

15/06 – 20h – Bia e Marcelo

16/06 – 20h – Aline Rocha

17/06 – 20h – Gaby Viegas

21/06 – 20h – Alfredo e Os Caras

22/06 – 20h – Roberto do Acordeon

23/06 – 20h – Trio Mossoró

24/06 – 20h – Orquestra Sanfônica

29/06 – 20h – Raízes do Sertão

Cidadela

Palco 1 (Largo da Igreja de São Vicente)

07/06 – 22h – Gaby Viegas

08/06 – 22h – Alzinete; 00h – Alfredo e Os Caras

09/06 – 22h – Nida Lira; 00h – Aline Rocha

10/06 – 22h – Disco de Vinil

14/06 – 22h – Alzinete

15/06 – 22h – Bia e Marcelo

16/06 – 22h – Felipe Costa

17/06 – 22h – Jhonas Filho

21/06 – 22h – Radio Moscow

22/06 – 22h – Darlan Dias; 00h – Naelson Júnior e Rose Paula

23/06 – 22h – Dayane Nunes

24/06- 22h – Symara Thâmara

29/06 – 22h – Encaixe Perfeito

Cidadela Palco 2 (Largo Sebrae)

07/06 – 22h – Radio Moscow/ 00h – Aline Rocha e Banda

08/06 – 22h – Darlan Dias/ 00h – Eliane

09/06 – 22h – Everaldo Rodrigues/ 00h – André da Mata/ 02h – Dayane Nunes e Banda

10/06 – 22h – Forró com Ella/ 00h – Felipe Costa

14/06 – 22h – Rosy e Naelson Jr/ 00h – Fernanda Azevedo

15/06 – 22h – Nida Lira e Banda/ 00h – Dimas Araújo

16/06 – 22h – Rita de Cassia/ 00h – Beth e Jamir/ 02h – Nataly Vox e banda

17/06 – 22h – Alfredo e os Caras/ 00h – Lucas Lima

21/06 – 22h – Raízes do Sertão/ 00h – Banda Classe A

22/06 – 22h – Disco de Vinil/ 00h – Gustavo Concentino

23/06 – 22h – Núzio Medeiros/ 00h – Renata Falcão/ 02h – Encaixe Perfeito

24/06 – 22h – André Luvi/ 00h – Akarajazz

29/06 – 22h – Cadilac Vip/ 00h – Elas Cantam Brega

30/06 – 00h – Aline e Dayvid

Polo São João (Igreja de São João Batista)

14/06 – Banda Nova Safra

15/06 – Jonas Filho

17/06 – Banda Benevides

18/06 – Aline e Dayvid

19/06 – Forró dos 3

20/06 – Symara Tâmara

22/06 – Tremendões

23/06 – Banda Raízes do Sertão

24/06 – Padre Nunes

Boca da Noite

30/06 – 18h – Forró Classe A, Thialys Martins/ 21h – Farra de Playboy, Circuito Musical, Municipal Santos / 00h – Bloco do Magão