Comissões são canceladas para Congresso analisar vetos nesta quarta

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, decidiu na noite desta terça-feira (26) determinar o cancelamento de todas as reuniões de comissões em funcionamento na Câmara e no Senado enquanto durar a sessão conjunta do Congresso Nacional com início previsto para as 10h desta quarta-feira (27).

A decisão foi tomada considerando a ausência de quorum na sessão do Congresso na tarde desta terça e a necessidade de desobstruir a pauta de votações para apreciação da Lei Orçamentária Anual (LOA) no prazo constitucional, antes do recesso parlamentar, que tem início em 23 de dezembro.

Na pauta de votações devem constar todos os 11 vetos presidenciais que deveriam ser analisados na sessão desta terça. Cinco deles trancam a pauta e impedem a deliberação de outros projetos.

Davi também convocou sessão extraordinária do Senado, com previsão de várias votações nominais, para as 17h desta quarta.