Comerciante é vítima de tentativa de homicídio próximo ao mercado Vuco Vuco

Um comerciante, identificado como Eduardo José de Souza, de 36 anos, foi baleado por um homem em uma moto nas proximidades do Mercado Vuco-Vuco, bairro Bom Jardim, em Mossoró, na manhã desta terça-feira, 05 de junho.

De acordo com testemunhas, o comerciante estava conversando com um tio na calçada de um prédio onde será instalada uma Borracharia, ao lado do Vuco Vuco, quando o criminoso se aproximou e disparou contra ele.

Eduardo José ainda correu, tentando fugir, mas caiu no meio da rua e foi baleado novamente na cabeça. O atirador fugiu sem ser identificado.

Uma Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionada e levou a vítima para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O estado de saúde do comerciante é considerado grave.

Foto: Passando na Hora.