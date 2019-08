Começam jogos de volta do Circuito de Futebol Amador “O Suburbão”

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer encerra a primeira semana de jogos do Circuito de Futebol Amador – “O Suburbão”. A competição teve início no primeiro domingo de agosto, dia 4, com jogos simultâneos nos três campos da Zona Rural, nas Comunidades do Coqueiro, Barrinha e Piquiri. Durante a semana, os jogos acontecem sempre nos campos localizados na Zona Urbana, no C.S.U. (Abolição IV), Raizão (Estrada da Raiz), e Nogueirão.

Na última segunda-feira, 12, teve início os jogos de volta para os times dos Grupos A e B. Também nesta semana acontecem os primeiros jogos para as equipes dos Grupos C e D. A seguir você confere a tabela do jogos do Circuito de Futebol Amador, entre os dias 12 e 18 de agosto.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também divulga os resultados dos jogos da primeira semana do Suburbão.

Tabela de Jogos da semana (12/08 a 18/08)

DIA 12/08

Raizão (Gupo A | Volta)

18h45 Borborema x EstrelaAzul

20h São Paulo x A Construmetal

C.S.U. (Gupo A | Volta)

18h45 Canarinho x Alecrim

20h Juventude x L.D.A

DIA 13/08

Nogueirão (Grupo C | Ida)

18h45 A.U.F.C. x União Botafogo B.V.

20h Atlético Mossoroense x Cururipe

DIA 15/08

Nogueirão (Grupo D | Ida)

18h45 A.B.C x J.B.F.C.

20h Cardan Peças x Aston Villa

DIA 16/08

Raizão(Grupo B | Volta)

18h45 Palmeiras x Força Jovem

20h Time de Guerreiros x Goiás

C.S.U. (Grupo B | Volta)

18h45 Arsenal x Manchester

20h Serraria São João x Sigma

DIA 18/08

Coqueiro (Grupo A | Volta)

8h Sport da Alagoinha x Ubarana

9h15 Maisa Master Hinode x América

Barrinha (Grupo C | Ida)

8h Tottenham x Arsenal do Jucurí

9h15 Vitória x Millan

Piquiri (Grupo A | Volta)

8h Sussuarana x Potiguar P. Pedra

9h15 Nacional x Piquiri

Resultados dos jogos 5/08 a 11/08

Dia 5 (Grupa A | Ida)

Raizão

18h45 Estrela Azul 0 x 4 Borborema

20h A Construmetal 3 x 1 São Paulo

C.S.U.

18h45 Alecrim 0 x 9 Canarinho

20h L.D.A. 0 x 2 Juventude

Dia 6 (Grupo A | Ida)

Nogueirão

18h45 Serv. Ufersa 1 x 1 Los Tesoura

20h Grêmio da Liberdade 2 x 1 Alameda

Dia 8 (Grupo B – Ida)

Nogueirão

18h45 Boa Vista 7 x 0 Porto do Bom Jesus

20h Vandinho F.C. 2 x 2 Sumaré

Dia 9 (Grupo B – Ida)

Raizão

18h45 Força Jovem 0 x 2 Palmeiras

20h Goiás 2 x 4 Time de Guerreiros

C.S.U.

18h45 Manchester 0 x 2 Arsenal

20h Sigma 0 x 1 Serraria São João

Dia 11 (Gupo B | Ida)

Coqueiro

8h Flamengo do Coqueiro 1 x 2 Coqueiro Master

9h15 Time 1 x Time 2

Barrinha

8h Internacional x A.D.D.Passagem do Rio (REMARCADO)

9h15 Serrano x Guarani (REMARCADO)

Piquiri

8h Favela 3 x 0 Renascer

9h15 Rincão 3 x 0 Feiticeiros

