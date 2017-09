Comarca de Mossoró disponibiliza 50 vagas de estágio de ensino médio

A Comarca de Mossoró abriu inscrições para o processo de seleção de estagiários remunerados do Ensino Médio. São oferecidas 50 vagas para unidades judiciárias em Mossoró. No mesmo edital, são disponibilizadas duas vagas para a comarca de Baraúna. Veja o edital completo AQUI.

As inscrições serão realizadas pessoalmente até 14 de setembro, no horário de 8h às 15h, na Biblioteca do Fórum Dr. Silveira Martins, localizado à Alameda das Carnaubeiras, 355, térreo. Já em Baraúna, as inscrições devem ser feitas até 14 de setembro, no horário de 8h às 15h, no Fórum Municipal da comarca.

Podem se inscrever alunos com matrícula e frequência regular em instituição pública de ensino médio, de curso profissionalizante e tecnológico, de educação especial, ou ainda, cursando os anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (EJA).

A jornada de estágio é de quatro horas diárias e vinte horas semanais. O estagiário receberá mensalmente bolsa-auxílio, atualmente no valor de R$ 562 e receberá, ainda, auxílio transporte, atualmente no valor de R$ 127,60 por mês.

O estágio terá duração máxima de um ano, prorrogável por mais um ano, desde que comprovado o vínculo com a entidade de ensino.

Provas

A prova terá duração de quatro horas e será realizada no dia 15 de outubro, às 8h, no IFRN de Mossoró. O candidato deve comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 minutos do início da prova.

A seleção dos candidatos inscritos será realizada mediante prova composta por 30 questões objetivas de múltiplas escolhas, sendo 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, 7 questões de noções de informática e 8 questões de conhecimento gerais e atualidades.