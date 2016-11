Com atuação irretocável o Brasil goleia Argentina e mantém liderança

Confirmando a boa fase a Seleção Brasileira entrou em campo na noite da quinta-feira (10) para um dos clássicos mais importantes do futebol mundial, contra a Argentina, e fez bonito no Mineirão. Com atuação irretocável, o time comandado por Tite marcou com Philippe Coutinho, Neymar e Paulinho e saiu de campo com a vitória por 3 a 0.

Com cinco vitórias consecutivas, o Brasil segue na liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo Rússia 2018, agora com 24 pontos. O próximo compromisso brasileiro na competição será diante do Peru, em Lima, na terça-feira (16).

O JOGO

O que não pode faltar em um clássico? Lances bonitos, boas defesas, golaços? O primeiro tempo de Brasil e Argentina foi digno de um espetáculo entre duas seleções tradicionais no futebol mundial e apresentou todos esses quesitos. Mesmo com mais posse de bola, a equipe de Messi não criou muitas chances e, na melhor oportunidade, foi parada na bela defesa de Alisson. Aos 22 minutos, o camisa 10 argentino achou Biglia na entrada da área, e o volante soltou uma bomba no ângulo do número 1 brasileiro, que tirou de forma espetacular. Em resposta, dois minutos depois, o Brasil abriu o placar no Mineirão. Philippe Coutinho recebeu de Neymar na esquerda, entrou em diagonal e acertou um lindo chute para fazer 1 a 0. Aos 37, Neymar disparou em contra-ataque, driblou dois marcadores, avançou até a linha de fundo e, só não ampliou, porque a bola foi na trave. Mas, aos 45 minutos, o craque deixou o dele, o gol de número 50 com a camisa da Seleção Brasileira. Gabriel Jesus se livrou da marcação e deu ótimo passe para o camisa 10, que entrou na área pela esquerda e tocou na saída do goleiro Sergio Romero: 2 a 0.

Mesmo em vantagem, o Brasil voltou partindo para cima no segundo tempo. Aos dois minutos, após cruzamento de Neymar, Gabriel Jesus finalizou com o pé esquerdo e mandou para fora. Na sequência, Mascherano assustou após passe de Messi, mas Alisson, tranquilo, defendeu. Aos nove, Paulinho recebeu de Jesus, driblou Romero, mas viu Zabaleta cortar seu chute e evitar o terceiro do Brasil. Quatro minutos depois, o volante não desperdiçou a nova chance. Após cruzamento de Marcelo pela esquerda, passou por Renato Augusto, que tocou para o meio, e Paulinho marcou: 3 a 0. Superior no jogo, o Brasil ainda teve boas chances de ampliar com Neymar e Gabriel Jesus. Com dificuldades para frear a velocidade brasileira, a Argentina não levou perigo ao gol de Alisson. Já a Canarinho foi incansável até o apito final. Aos 39 minutos, Renato Augusto cruzou na área, e Roberto Firmino quase marcou em seu primeiro lance no jogo (substituiu Gabriel Jesus). Depois, aos 43, Neymar recebeu pela esquerda e chutou prensado. Com muito aplauso dos mais de 53 mil torcedores o Mineirão, o clássico terminou aos 47 minutos com a indiscutível vitória brasileira.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Miranda (Thiago Silva), Marquinhos e Marcelo; Fernandinho, Renato Augusto, Paulinho e Philippe Coutinho (Douglas Costa); Neymar e Gabriel Jesus (Roberto Firmino). (Com informações do site da CBF).