Colisão entre trem e ônibus deixa 19 mortos na Rússia

Pelo menos 19 pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus e um trem, na madrugada desta sexta-feira, 06, na província de Vladimir, na Rússia. A informação é da Agência EFE.

De acordo com a porta-voz do governador da região, Rita Shilajova, o ônibus enguiçou bem no momento que cruzava uma via, enquanto a maioria dos passageiros dormia.

O motorista começou a gritar e cerca de 30 passageiros desceram para tentar empurrar o veículo.

Nesse momento, o trem atingiu o ônibus, que ficou totalmente destruído, disse Rita Shilajova.

Os passageiros que tinham descido do ônibus sobreviveram e as vítimas estão entre aqueles que permaneceram no seu interior, disse ela.

Segundo a agência de notícias Ria Novosti, que cita o departamento de transporte do Comitê de Instrução russa, o ônibus vinha do Cazaquistão e transportava passageiros uzbeques, e há vários feridos hospitalizados.

O maquinista do trem, que fazia a rota São Petersburgo-Nijni Novgorod, ativou o freio de emergência, mas a distância foi insuficiente para evitar a colisão.

Agência Brasil.