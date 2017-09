Colisão entre dois carros deixa um morto e dois feridos em Mossoró

Uma colisão frontal envolvendo um Honda Civic e um Gol resultou na morte de uma pessoa e mais dois feridos, entre eles uma criança, em Mossoró na noite do domingo, 24 de setembro. O acidente aconteceu por volta das 18h20 na RN 015, saída de Mossoró para Baraúna. O condutor do gol, Francisco das Chagas Leite de Souza, ficou preso às ferragens e morreu quando estava sendo atendido pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o Honda Civic seguia de Mossoró para Baraúna. Já o Gol viajava em sentido contrário. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista do Gol tentou ultrapassar um caminhão Pipa e acabou colidindo com o Honda Civic.

O motorista e uma criança que estava no Honda Civic foram arremessados para fora do veículo e socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) em estado grave. No carro, estava ainda uma mulher, que não sofreu ferimentos graves.