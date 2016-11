Codern busca investimentos para Terminal Salineiro de Areia Branca em Brasília

O diretor-presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), Emerson Fernandes Daniel Júnior, está cumprindo agenda administrativa em Brasília, onde busca melhorias e investimentos para o Terminal Salineiro de Areia Branca, que está necessitando de reparações urgentes na parte de infraestrutura. O terminal é responsável por 95% do escoamento de sal produzido no Brasil.

Nesta terça-feira (08), Emerson foi recebido pelo Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Fernando Fortes Melro Filho, que juntamente com técnicos analisaram a maneira mais rápida de incluir recursos para melhorias nos Portos do Estado.

O ex-ministro Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) reforçou o pleito. Em seguida, Fernandes se reuniu com o senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) para tratar de questões orçamentárias que viabilizarão recursos aos Portos do RN.

Já nesta quarta-feira (09), Emerson Fernandes foi recebido pelo senador José Agripino Maia, que já manteve contato com o senador Eduardo Braga (PMDB-MA), relator do Orçamento de 2017, para propor uma emenda de R$ 10 milhões a ser destinada ao Terminal Salineiro de Areia Branca.

“Nosso Terminal Salineiro de Areia Branca tem uma importância fundamental não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Brasil. Nele passa 95% do sal produzido no país e o equipamento contribui para a geração de 25 mil empregos diretos e indiretos no Rio Grande do Norte com a manutenção da indústria do sal”, justifica Emerson Fernandes.