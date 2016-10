Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

O MOSSOROENSE

Velho na idade, jovem nas ideias. O jornal O Mossoroense completou nesta semana144 anos de história e informação, mantendo a vitalidade, energia e espírito crítico que marcaram a sua fundação, em 17 de outubro de 1872, por Jeremias da Rocha Nogueira. Embora já não circule mais de mãos em mãos, no formato impresso, ainda é o terceiro jornal mais antigo do país e o 4º na América Latina.

PERFIL DA SEMANA

O nosso entrevistado da semana é o jovem Michell Figueiredo. Natural de Aurora, interior do Ceará, ele é formado em medicina veterinária. Confira nosso bate-papo no blog http://www.clistenescarlos.com.br

SECARF

Quinta-feira (20), o humorista cearense Manguaça, fará show na praça pública de Rafael Fernandes dentro da programação da SECARF – Semana Cultural e Artística de Rafael Fernandes. Já na sexta-feira (21), terá shows com seguintes atrações: Felipe Grillo, Renata Falcão e Taty Girl. Vamos todos!!

LUAU DOS AMIGOS

No sábado (15), o casal de empresários Gleidson Mota e Lucielma Raulino, abriram as portas da fazenda Santo Expedito e ao lado das filhas Ana Laura e Gláucia receberam amigos em um luau com direito a jantar de confraternização e música ao vivo com o cantor Edu Lenon. Noite bastante maravilhosa e agradável regada a cerveja gelada, whisky, vinho e descontração.

PRESENÇAS

No Luau dos amigos o prazer de rever o prefeito de Rafael Fernandes, Nicó Júnior com a esposa Poyllianna Aquino, Luismário Anastácio com a esposa Géssica Pinheiro, o futuro prefeito de Rafael Fernandes, Bruno Anastácio e a noiva Vanessa Fernandes, Jaílson Paiva, Yone Lara, Josivaldo, Eduardo Oliveira (Dudu), além, claro do casal anfitrião e suas filhas.

JONAS ESTICADO

Nesta quinta-feira, 13 de outubro, marcamos presença na festa de 22 anos de Emancipação Política da cidade de Poço de José de Moura na Paraíba. O evento, organizado pela prefeitura na administração da competente Aurileide Moura, foi um sucesso. Confira os cliques no www.clistenescarlos.com.br.