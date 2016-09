Clístenes Carlos – Pau dos Ferros

REBULIÇO DIGITAL

Agora, mais do que nunca, a Rebuliço Digital está sempre perto de você. O novo portal da agência já está disponível na internet. Entre, conheça e entenda mais sobre os serviços. A Rebuliço Digital oferece aos clientes crescimento, responsabilidade, qualidade, segurança e satisfação. Tudo sobre marketing digital, desenvolvimento de web site e aplicativos você vai encontrar no portfólio. Confira no www.rebulicodigital.com.

FACULDADE EVOLUÇÃO

Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, a Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade Evolução realizará, em Pau dos Ferros, o II Congresso de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas (II CONPECS), bem como a III Semana Interdisciplinar de Iniciação Científica (III SIIC). Saiba mais sobre o evento no site: http://conpecs.wixsite.com/facep e no Facebook: https://www.facebook.com/conpecs.

TRÂNSITO

Em comemoração a Semana Nacional de Trânsito realizada no período de 18 a 25 de setembro, policiais do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) da Polícia Militar realizaram nesta quinta-feira (22) na cidade de Pau dos Ferros uma blitz educativa com abordagens educativas aos condutores que trafegavam pelas ruas do município. Com o tema “Eu sou + um por um trânsito + seguro”, a ação recebeu elogios da população.

FIQUE POR DENTRO

@ – Parabéns, felicidades e muitos anos de vida para os aniversariantes desta terça-feira, 27: o cantor e compositor Caio Canutto, Aline Deyse, Álefe Batista e Wedson Alves. Feliz Aniversário!!!

@ – Embates políticos têm prejudicado as amizades nas redes sociais. No nosso blog www.clistenescarlos.com.br a psicóloga Sarah Lopes explica como lidar com as divergências na internet e manter as amizades.

@ – No dia 11 de outubro, véspera de feriado, a Banda Radiola Clube animará o Baile Beneficente em prol da GASPEC – Grupo de Assistência as Pessoas com Câncer da cidade de Apodi. O evento acontecerá nos salões da ACDA.