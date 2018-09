Ciências Agrárias da Ufersa levam conhecimento e curiosidades para público da Festa do Bode

Começou a edição 2018 da Festa do Bode e por mais um ano a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Ufersa, marca presença no evento ocupando uma grande ala dos stands montados no Parque de Exposições Armando Buá, o Mercado do Bode, localizado na lateral do Campus Oeste da Universidade.

Segundo a Vice-Diretora do Centro de Ciências Agrárias, a professora Liz Carolina Silva, a participação da Ufersa no evento se deve ao apoio da Pró-Reitoria de Extensão. “Desde 2016 que temos o projeto “Ufersa na Festa do Bode” e a gente vem trabalhando neste princípio de apresentar a Universidade para a sociedade e mostrar os cursos das Ciências Agrárias”, justificou Liz.

Ainda segundo a professora, a proposta esse ano foi trazer representações de todos os cursos das Agrárias oferecidos pela Ufersa em Mossoró. “A gente tenta mostrar aqui os trabalhos desenvolvidos pelos docentes e alunos, principalmente divulgando os cursos para a sociedade. Colocamos muita coisa didática e lúdica para que o público consiga entender o curso, envolvendo os alunos da graduação e da pós-graduação”, comentou a professora.

Com isso, o público poderá conferir ações, pesquisas e projetos desenvolvidos pelos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia de Pesca. As Empresas Juniores e os PETs (Programa de Educação Tutorial) desses cursos também integram a comitiva da Ufersa presente na Festa do Bode.

No stand da Universidade, o visitante ainda poderá conferir, dentro da área da Engenharia Florestal, mudas de árvores nativas do semiárido e produtos e adereços desenvolvidos por meio de troncos de árvores. Tudo de forma sustentável.

Na área da Agronomia o destaque é para o simulador de erosão mostrando a importância da cobertura vegetal. Também está sendo apresentado o projeto “Solos para Todos”, integrado pela professora Carolina Malala e por alunos da área. “Estamos usando a Festa para divulgar o nosso projeto e mostrar a importância da conservação dos solos”, explicou o estudante Rodolfo Formiga.

Já na área da Medicina Veterinária e Zootecnia, as

atrações são as abelhas, as emas e os catetos. “Procuramos abordar aqui no espaço da Veterinária todas as especialidades da área desde a anatomia dos grandes até os pequenos”, falou Emanuel Rocha, aluno do primeiro período de Veterinária da Ufersa.

Seguindo pelo stand da Ufersa, o visitante encerra sua visita conhecendo algumas iniciativas desenvolvidas pelos professores e alunos da Engenharia de Pesca. Nesta área, o grande destaque é o projeto de Aquaponia que é um sistema de cultivo que une a Piscicultura (cultivo de peixes) e a Hidroponia (cultivos de plantas sem o uso de solo com as raízes submersas na água). É um sistema que resolve um problema da piscicultura solucionando um problema da hidroponia. Além disso, o visitante ainda poderá ver os experimentos com Peixe Vermelho e as Tilápias criadas em água de alta salinidade. “Aqui também colocamos um aquário para trabalhar o aquarismo e apresentar a proposta do Peixe Vermelho, a Tilápia Cinza, a Tilápia Comum e vamos mostrar o cultivo de moluscos e algas, além de outras ações desenvolvidas pelo PET e pela Empresa Júnior da Engenharia de Pesca”, falou o professor Marcelo Tubarão.

Além de todas essas iniciativas das Ciências Agrárias, o visitante ainda pode conferir o Carro Baja da Equipe Cactus e o modelo de Aerodesign desenvolvido pela Equipe Pegazuls SAE, ambos da Ufersa. A programação da Festa do Bode 2018 vai até este sábado.

Fonte: Ufersa