Cidade do RN registra chuva três vezes maior que a média de todo o mês de dezembro 

Nesses últimos dias, têm ocorrido chuvas de forma isolada nas diversas regiões do Rio Grande do Norte. De acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN, em Pedro Avelino, o volume de chuva registrado na quinta-feira, 06 de dezembro, foi de 60mm, quatro vezes a média de chuva para todo mês de dezembro, que é de 15mm. Também se destacaram as cidades de Luiz Gomes (40mm) e Major Sales (24mm).

De acordo com os modelos de previsão do tempo para os próximos dias as chuvas deverão continuar ocorrendo em todas as regiões do Estado, principalmente nas regiões Oeste e Central.

A Emparn informa que as últimas chuvas sobre o RN são resultado da atuação do sistema meteorológico transiente, típico para a época, conhecido como Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS).

Para todo o mês de dezembro, as médias pluviométricas de cada região do RN são:

Região Oeste = 22mm;

Região Central = 18,3mm;

Região Agreste = 14,7mm;

Região Leste = 26,3mm.

O boletim completo está disponível no site da EMPARN (www.emparn.rn.gov.br).