Chapecoense é declarada campeã sul-americana 2016

A Confederação de Futebol Sul-americano (Conmebol) declarou, nesta segunda-feira, 05 de dezembro, a Associação Chapecoense de Futebol campeã da Copa Sul-Americana 2016. A delegação do time brasileiro sofreu acidente aéreo que deixou 71 mortos na terça-feira, 29, quando viajava para disputar a final do campeonato na Colômbia.

O pedido de que o título fosse entregue à Chapecoense foi feito pelo Atlético Nacional, da Colômbia, time que enfrentaria o clube brasileiro na Final do campeonato na quarta-feira, 30 de novembro. Por ter feito o pedido de cessão do título, poucas horas após o acidente, o Atlético Nacional receberá do Conmebol o prêmio de reconhecimento “Conmebol Centennial Fair Play” e prêmio de U$ 1 milhão.

Leia a nota da Conmebol: