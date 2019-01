Ceará tem terceira noite seguida de ataques

Autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro autorizou o deslocamento da Força Nacional para o Ceará. Na noite de onte, chegaram nove carros ao Centro de Formação Olímpica. Serão cerca de 300 homens e 30 viaturas da Força Nacional atuando por 30 dias em ações de segurança e apoio à Polícia Federal (PF), à Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e às forças policiais estaduais.

O número de ataques criminosos chegou a 73 desde a noite de quarta-feira (2); 50 pessoas foram detidas por envolvimento nos crimes. A Força Nacional deve atuar nas ruas a partir deste sábado.

Além de Fortaleza, a onda de ataques criminosos em várias cidades do interior. Os crimes continuam acontecendo mesmo após a chegada de agentes da Força Nacional, enviadas ao Ceará por autorização do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, bandidos queimaram veículos em uma concessionária na capital, um carro em Maracanaú e atacaram o fórum de Pacoti, no interior do estado.