Ceará Junino é pentacampeã do Mossoró Cidade Junina

Na noite deste domingo, 1º, chegou ao fim a temporada 2018 do Festival de Quadrilhas da Arena Deodete Dias, do Mossoró Cidade Junina, com a realização da final do Concurso Interestadual de Quadrilha Estilizada. Na disputa pelo título de campeã se apresentaram 8 quadrilhas juninas: 5 de Fortaleza (CE), 2 de Maracanaú (CE), e 1 de Mossoró (RN). Mas a grande a campeã foi a Quadrilha Ceará Junino, de Fortaleza, que com o título de 2018 chega ao pentacampeonato.

A campeã foi a sexta quadrilha a se apresentar na noite da final e trouxe como tema “Telas Vivas” que reviveu o romance Iracema, do escritor cearense José de Alencar. Figurino, repertório (totalmente autoral), figurino e mais cenário traduziram o tema apresentado pela quadrilha. A rainha Mara Alexandre, se reinventou no São João e deu vida a personagem Iracema. No enredo a quadrilha não esqueceu dos outros personagens como Martin, primeiro colonizador do Ceará, vivido pelo marcador Seixas Soares, e Poti, índio amigo de Martim, vivido pelo bailarino Veríssimo Freitas.

“Estamos muito felizes com o resultado e essa é quinta vez que a Ceará Junino conquista o título de melhor quadrilha estilizado do Mossoró Cidade Junina. Queremos agradecer a toda Mossoró que sempre recebe a nossa quadrilha de forma muito calorosa e isso faz com que estejamos em casa. Esse título, esse troféu, nós dedicamos a nossa rainha Mara Alexandre, que não pode terminar a apresentação, devido a uma torção no joelho. A conquista desse título se deve muito ao trabalho dessa rainha sensacional”, comemorou o presidente da Quadrilha Ceará Junino, Robertinho Severiano.

Confira o resultado completo do Concurso Interestadual de Quadrilha Estilizada 2018.

Melhor Quadrilha Junina:

1º – Quadrilha Ceará Junino (Telas Vivas) – Fortaleza/CE

2º – Filhos do Sertão (É coisa de cinema) – Fortaleza/CE

3º – Cumpade Justino (A Chegada – Deus e o Diabo na Terra do Sol) – Maracanaú/CE

Marcador:

Seixas Soares (Quadrilha Ceará Junino)

Casal de Noivos:

Valdir Mello e Du Lima (Quadrilha Ceará Junino)

Rei e Rainha:

César Eufrásio e Débora Farias (Filhos do Sertão)