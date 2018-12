Casamento coletivo formaliza união de 130 casais em Mossoró

A segunda etapa do Casamento Coletivo, promovido pela Prefeitura de Mossoró, celebrou a união de 130 casais na sexta-feira, 30.

A cerimônia foi realizada na Estação das Artes Elizeu Ventania e marcada pela emoção de casais e seus familiares, como Jacira Maria, que casou no mesmo dia que o filho mais velho, Israel Miranda.

“É muita emoção estar casando e ao mesmo tempo vendo meu filho também iniciar a constituir a sua família. Que Deus nos abençoe”, afirmou

A prefeita Rosalba Ciarlini lembrou que no primeiro semestre deste ano foram 115 casais a se unirem através deste projeto. “Estamos aqui para celebrar o amor e é muito gratificante poder proporcionar isso a tantas famílias”, afirmou a prefeita.

Durante a cerimônia foi anunciado que as inscrições para a primeira etapa do Casamento Coletivo em 2019 serão realizadas a parir do mês de março. Já a celebração será realizada no mês de junho, dentro dos festejos do Mossoró Cidade Junina.