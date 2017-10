Casal assassinado a tiros em Areia Branca na madrugada desta segunda

Um casal foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira, 10 de outubro, na cidade de Areia Branca. Gilson Jadson Marcelino da Silva, de 25 anos, foragido do sistema prisional do estado, e uma mulher que seguia com ele de moto, identificada apenas como Francisca, foram executados a tiros.

Gilson Jadson morreu no local. A mulher foi atingida na cabeça e ainda chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

De acordo com informações da Polícia , Gilson Jadson era envolvido em diversos crimes e suspeito de cometer homicídios na região de Areia Branca. Ele cumpria pena no Presidio Estadual de Parnamirim por trafico de drogas, mas conseguiu escapar da unidade.

Os corpos foram recolhidos pela equipe do ITEP e levados para a sede do órgão em Mossoró. O caso sera investigado pela Polícia Civil.