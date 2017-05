Carta para Deus

Deus! Sei que és muito ocupado, com uma enorme lista em suas mãos, de toda a humanidade. Talvez não tenha um tempinho de sobra pra mim, mas também sei que minhas palavras não serão em vão. A vida não é tão bela assim aqui embaixo. Pego-me, muitas vezes, em minhas manhãs vagas, a pensar no bem e no mal, no certo e no errado, no que fazer e o que não devo. O pensamento do ser humano é realmente perverso. Crio pensamento estranho e aventureiro dentro de mim. Em todas as tentativas vãs, estas míseras vezes, em que realmente sou eu, uma pessoa verdadeira, pelo menos comigo mesma, as tentativas são inúteis. Perco quantas vezes desejei não sentir tanta coisa assim, às vezes coisas miúdas, aquelas bem simples, outras não. Desejar morrer ou matar alguém.

Na verdade, todos nós em algum momento da vida desejamos isto. Estes corruptos, os incrédulos, os assassinos, tantos governantes insanos e covardes, tanta gente cruel por aqui. Aceitamos fazer parte de todo um contexto ou não, a encruzilhada ainda é a pior parte deste viver, destas dúvidas interior.

O que poderei fazer para mudar algumas coisas? Gostaria de humildemente me conceder um pouco de poção? Não falo destas poções de bruxarias existentes por aí, sem significativas ou justificativas.

Gostaria de um pouco de poção com uma moderada pitada de fantasia, de verdade. Pode ser uma de efeito interior, onde eu pudesse me sentir mais forte e poder fazer as mudanças necessárias aqui na Terra. Conseguiria transformar as armas em pó, as bombas, os tanques de guerra. Abominaria o linguajar tosto, até mesmo os palavrões. Acabaria com a fome, as doenças. Faria nos incríveis campos que temos lindas mansões, aquelas de quarto e sala que todo assalariado deseja e certamente multiplicaria a água. Muitos tentam alguma coisa, poucos conseguem, realmente aqui somos uma minoria, uma minoria fraca, desbravadores cansados, estamos velhos e exaustos.

Eu conseguiria mais juventude, fervor, mais ambição na alma humana. Transformaria as blasfêmias em orações, o preto e branco em coloridos, o céu mais azul e as manhãs sempre ensolaradas. As letras tortas no papel teriam mais graça e deixaria as crianças tomarem sorvete todos os dias de suas vidas.

Estar em casa teria mais sabor e não precisaríamos nos lotar no metrô em dia de semana. Eu poderia conquistar outro planeta e fazer dele nosso parque de diversão, teríamos mais cientistas, médicos, poetas… Ah Deus, como tem coisa para se consertar por aqui, acho que teria de explodir tudo e recomeçar, de um jeito novo e diferente.

Vão dar trabalho todas estas mudanças e acho que teríamos de preparar um grande espetáculo e contratar mais palhaços. Transformar tudo em um grande quadro, não seria uma má ideia e mandar as crianças pintá-lo, seria legal pincelar novamente o grande paraíso, pelas mãos das crianças com menos de dez anos, seria interessante.

Imagina Brasília, o palco de uma grande batalha, com monstros e personagens infantis, estes de sucesso como o Ben 10 e Naruto. Já está assim né? Tenho de aprimorar minha imaginação, por enquanto, desejo esta incrível poção que o Senhor tem preparado e guardado aí no seu baú dos segredos e se achar que realmente não sou capaz de manusear humildemente poções, componentes e substâncias, tudo bem, não irei me magoar.

Somente quero mudar o mundo, este nosso lar, só um pouquinho, prometo começar devagar. Quero magicar.