Carro fumacê começa a circular em 10 bairros de Mossoró a partir desta sexta-feira (20)

A Secretaria de Saúde de Mossoró, por meio da Vigilância à Saúde, solicitou a presença do carro fumacê para auxiliar as atividades de combate às arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya). O trabalho vai começar na tarde desta sexta-feira (20) pelos bairros Santo Antônio, Ilha de Santa Luzia, Alto de São Manoel, Sumaré e Abolição, às 16h30, e deve ocorrer até o dia 08 de agosto, percorrendo 10 bairros do Município.

Durante os 20 dias de combate em Mossoró, cinco carros fumacês vão estar aplicando inseticida pelos bairros Santo Antônio, Barrocas, Bom Jardim, Paredões, Planalto 13 de Maio, Santa Delmira, Ilha de Santa Luzia, Sumaré, Abolições e Alto de São Manoel. Os horários de aplicação em cada bairro vão começar sempre pela manhã, às 4h30, e a tarde, às 16h30, até o cumprimento de aplicação de quatro ciclos em cada bairro.

O último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), que é uma verificação feita de forma amostral a fim de identificar o Índice de Infestação Predial (IPP), aponta que Mossoró reduziu o IPP de 7,9% do começo de 2017 para 4,7% neste ano. O último Levantamento foi realizado em junho.

A Vigilância à Saúde vem trabalhando constantemente visando reduzir as arboviroses na cidade. Desde o início do ano passado que o órgão encampou uma bandeira de luta contínua, combatendo o mosquito transmissor Aedes aegypti.

Os agentes, juntamente com a equipe de Educação em Saúde do Centro de Controle de Zoonoses, percorreram as ruas da cidade, visitaram residências, participaram de rodas de conversas, visitaram escolas, ocuparam espaços públicos e recorreram à mídia local com a finalidade de conscientizar a população a respeito do papel fundamental que ela tem nessa luta. Também foi feito um trabalho rigoroso de educação, prevenção e eliminação de focos desses mosquitos.