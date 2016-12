Carro é incendiado no pátio da Emater em São Vicente

Um veículo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater/RN) foi incendiado no pátio do órgão, na cidade de São Vicente, na madrugada desta terça-feira, 06 de dezembro. A Polícia Militar (PM) não descarta a possibilidade de que o incêndio tenha sido causado por um ataque criminoso. Ninguém foi ferido.

As chamas consumiram o carro por cerca de 20 minutos. Populares ainda ajudaram a conter as chamas, mas o veículo foi destruído.

A polícia irá analisar as imagens das câmeras de segurança do prédio da Emater em busca de identificar se o incidente foi provocado e, caso tenha sido um incêndio proposital, identificar o criminoso.

No domingo, 04, um ônibus foi incendiado em Natal e uma delegacia e um carro da Polícia Civil foram atingidos por tiros em Parnamirim. Os atentados foram orquestrados por uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios potiguares.

A polícia investiga as ocorrências e trabalha a possibilidade de que tenham sido uma retaliação dos criminosos à morte de cinco assaltantes e prisão de outros dois durante operação na cidade de São José de Mipibu no sábado, 03. Outra possibilidade é que os ataques sejam uma continuação das retaliações contra a instalação de bloqueadores de celular na Penitenciária Estadual de Alcaçuz.