carol-fernandes

BIOFIT APRESENTA

O Beijo do amor verdadeiro o tão esperado espetáculo do ano que acontecerá nos dias 09, 10 e 11 de Dezembro, no teatro Dix-Huit Rosado. Vale a pena conferir esse momento de encanto e muita emoção . Senhas antecipadas na academia Biofit.

NOVO CANDIDUS

Sinonino de muita garra, união, trabalho a família Candidus a mais de 30 anos no mercado da gastronomia da nossa cidade termina o ano com sua casa nova, com mais conforto, segurança e cheia de novidades para melhor atender seus clientes. O espaço fica localizado no candidus Abolição. Muito sucesso a essa grande família!

A VEZ É DO SAFADÃO

Por todos os lados, em todas as classes só se fala na grande festa que acontecera na nossa cidade na véspera do feriado do dia 13 que levará uma grande multidão ao espaço Villa Oeste para assistir de perto o grande show de Wesley Safadão e ainda de quebra Gabriel Diniz e Marcia Felipe. O evento tem a marca de quem entende de verdade Gondim & Garcia produções do casal Tácio Garcia e Fatima. Senhas recordes de vendas que ainda pode ser adquiridas no centro empresarial Caiçara

QUENTES & FRIAS

A toda de bem com a vida Eloah Belmont comemorou muito bem comemorado seu viva a vida por muitos dias entre amigos, família e seu love que veio ficar do seu lado em todos os festejos.

Muito bem prestigiado o evento Merito empresarial 2016 realizada pelas quatro conceituadas instituições da nossa cidade Acim, CDL, SINDIVAREJO E SINDUSCON que aconteceu no ultimo dia(02), no Requinte Buffet. Noite que merece todos os aplausos.

O conselho de avaliação empresarial da ACIM, por consenso, optou por conceder a Sérgio Freire a comenda do mérito industrial Dix-Neuf Rosado. A premiação foi um reconhecimento à história de vida do agraciado como empreendedor que contribui com o desenvolvimento socioeconômico de Mossoró. Muito merecido!

Exemplos de mamães determinadas Priscyllianna Gondim e Glaucia Carlos poucos meses depois já andam de volta ao corpinho de antes.

Estão de volta na ala das solteiras Andrezza Monteiro e Lilian Moura circulando nas melhores baladas…

Termino de escrever com o coração e pensamento forte na amiga Juliana Rosado um ser humano tão lindo, iluminado e que tanto tem precisado dos cuidados de Deus e das nossas orações. Que toda a luz divina chegue no seu coração .

Viva aos nossos aaniversariantes Barbara Amorim, Socorro Paiva, Neto Queiroz, Mikeline Amorim, Elisete Barbalho, Janaína Luana, Germanna Gabriella, Jair Queiroz, Polyanna Simas e Thalita queiroz.