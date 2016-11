Carol Fernandes

O FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO

O V Feirão da construção civil –CASA MIX , acontecerá no período de 14 a 17 de dezembro, na Praça de Eventos, e reunirá vários expositores dos mais diversos segmentos, como construção, imóveis, design, decoração e serviços. Mais uma edição com sucesso garantido.

EMPREENDORISMO

Parabéns aos idealizadores do evento Palestra Music pioneiro de empreendedorismo da cidade que aconteceu na ultima quarta(09), no salão de eventos do Garbos , que teve o empresário Tião couto, e o cantor e poeta Dorgival Dantas contando como venceram na vida depois diante de tantas dificuldades. Grandes historias lindas e incentivadoras para ninguém nunca pensar em Desistir.

PARA RECORDAR

Nesta sexta(11), no Porcino Park center acontece um lual com Felipe Grillo e forro dos três no comando da animação. A festa é uma ação da loja maçônica com os olhos de pessoas do bem , já que é um evento beneficente em prol da APAE.

QUENTES E FRIAS

Em nossa lista de feliz aniversario da semana estão eles Charles Piava, Aninha Escossia, Adna Canario, Ana LIvia Queiroz, Eduardo Kennedy, Dany Cavallary, Aninha Escossia, Suelly frança, Lorene Ciarline, Francisco Ribeiro, Marcia Pereira, Viviane Vaz, Suelly Queiroz,

Toda linda, sarada e feliz Sthenia Amora circula com seu amado Gabriel Gadella pela cidade. Casal lindo mesmo!

Foram vistos em Fortaleza/CE no ultimo final de semana bem juntinhos Adolfo Fernandes e Julia Fernandes. Namoro ou amizade?

A máster produções e eventos cada dia mais se superando no maiores e melhores eventos da nossa cidade. Sou fã desse casal empreendedor , determinado, talentoso Eronildo Pereira e Liane Dantas que merecem medalhe de ouro sempre!

Em Sampa participando do 16º curso Internacional de confeitagem Tereza Cristina Fernandes, ela que é já é top das top vem com mais novidades.

Enilson Fernandes Junior com seu 4.4 anos de vida , mas dando na cara de muitos adolescentes com tanta jovialidade, beleza, simpatia. Eita parece que o segredo está nos cuidados da sua amada Patricia.