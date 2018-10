Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 26/10 Claudia Tomé, Meire Lima, Canindé Freitas, Leticia Canuto, Thiago Praxedes, amanhã 27/10 Sâmea Graziela, Elyda Rayssa, domingo 28/10 Pryscila Vieira, Bianca Dantas, Rafael Sena, Francinildo Rocha, Stann Oney, Maria Ivanilde Costa Lucena. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

ESTILO FEIRA…

Aconteceu na ultima quarta-feira no Auditório da escola o lançamento da XIV FECIN (Feira do Conhecimento do Instituo). O tema escolhido foi: Ciências, Tecnologia e Cidadania ao alcance de todos. O projeto foi apresentado pelo conferencista Lehi de Oliveira Barbosa assessor comercial e pedagógico do Sistema Farias Brito. A feira irá acontecer nos dias 08 e 09 de Novembro na própria escola. Show!

VEM AÍ… PROMOÇÃO NA K&K MODAS!

Mais uma vez a empresária Urandi Tavares da KeK Modas manda avisar e a gente passa adiante que agora no mês de novembro tem promoção sim na sua loja, marcas como Fórum, Triton, Coca-Cola, Lança Perfume e muitas outras. Tudo começa na próxima semana. Oba!

CACHAÇA TIMBAÚBA…

Queridinha do momento em Caraúbas a Cachaça Timbaúba lançou agora a linha chicletinho, onde você vai encontrar os sabores, chiclete, morango e menta. Com certeza mais um sucesso para os amantes de uma boa cachacinha. Arrasou!

OS NONATOS NA MAÇÔNARIA…

Dia 03 de Novembro na Área de Lazer da Loja Maçônica Dr. Antonio Gentil Fernandes acontece ‘showzaço’ com os Nonatos, as mesas estão sendo vendidas na loja Varejão Santa Cruz com Betinho ou Toinha ao preço de 100 reais e a individual 20. Garanta já a sua!

CELCIVAN PEÇAS DE CARA NOVA…

Todo antenado e cheio de criatividade Cassiano Gurgel deu uma repaginada na fachada da sua Loja Celcivan Peças e ficou show de bola, o bacana sempre pensando no melhor para sua clientela. Um luxo!

BELLA MARIA…

A empresária Elaine Amorim mandou dizer que agora em Novembro reabre a loja Bella Maria aqui na terrinha, a loja que passou por reforma e em breve volta com tudo para sua clientela vip. Acho chique!

SORRISO COLGATE…

Na próxima segunda-feira dia 29 os Doutores Wladimir Fernandes e Diogo Obdom inauguram sua clinica CIES aqui na terrinha com serviços variados para deixar o seu sorriso Colgate, implantes, próteses, clareamento e muito mais para melhor servir, a clinica irá funcionar ao lado do Fórum Municipal, vizinho ao escritório Lider Net. Desde já desejamos sucesso!