Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ

Nesta data querida: hoje 07/08 Lucia Praxedes, Waguinho Praxedes, Viviane Linhares, amanhã 08/08 Leysson Carlos, Jaida Marques, Kaliane Gurgel, Shirley Linhares, Ana Maria Jacome, Alice Pinheiro, quinta-feira 09/08 Edno Elton Fernandes, Leirismar Nobrega, Osimar Junior, Edson David, Rafael Fernandes. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

HÁ 16 ANOS CARAÚBAS ACONTECE

Tudo começou em um 06 de Agosto, o ano foi 2002 e de lá para cá já se passaram 16 Anos, quero agradecer a Márcio Costa pelo convite, e todos da Rede Resistencia de Comunicação pelo acolhimento, durante todo esse tempo ficaram as amizades, e os registros de tudo que de melhor aconteceu e acontece na terrinha e toda região. Obrigado a todos que nos acompanham até aqui!

POTIRA & ANDRÉ

A noite do ultimo sábado movimentou a cidade de Janduís com o casamento do casal Potira e André, o festão aconteceu na residência chique dos pais da noiva Geraldo Gurgel e Rita que deram um banho de receptividade e pasmem foi tudo lindo. Desejamos felicidades ao casal. Tudo lindo!

FALANDO NISSO

No enlace de Potira e André muito bom reencontrar: Diogo Gurgel/Priscila Dantas, Aliciana Alves, katariny Brilhante, Felipe Almeida, Micaely Alencar, Edileuza Gurgel, Cácio Santos, Ivanildo Costa, Padre Demétrio Junior, Ivone Almeida, Mireuza Gomes, Romulo Gurgel/Lismar Nobrega, Rênio Gurgel/Elaine. Sempre bom rever os amigos!

MARILENE RECEBE

Recebi ontem o convite da querida Marilene Paiva para brindar sua festa da vida, na oportunidade a loira lança seu programa Presença na TV Terra Sal pela canal 14/173 Brisanet e a 48º da Revista Presença. O Burburinho acontece a partir das 19:30 do dia 15 nos salões do Requinte Buffet. Oba!

FESTA NO ASSU

Próximo sábado dia 11 de Agosto acontece na cidade do Assú à inauguração do Dr. Cerveja, o primo Maryel Costa contratou a banda: Forró de Elite e promete muita cerveja gelada, gente bonita e outras novidades. Tudo isso na Avenida Senador João Câmara. Show!

FACULDADE DIOCESANA

Você quer fazer Direito? A Faculdade Diocesana tem o curso novinho para você, e amanhã já tem vestibular, não da tempo? No sábado dian11 também tem. Maiores informações pelos telefones: (84)3318-7648 ou 99986-0084.