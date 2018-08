Caraúbas Acontece – Apolion Rodrigues

PARABÉNS PRA VOCÊ…

Nesta data querida: hoje 31/07 Romulo Augusto Soares Gurgel, Paloma Veras, Junior Carneiro, Cintia Ravana, Ludmila Mairene, Deborah Gurgel, Uzielita Cardoso, Deysson Araújo, Ceiça Morais, amanhã 01/08 Ana Barreto, Preta Linhares, Olindina Câmara, Lucas Vieira quinta-feira 02/08 Stella Raquel, Solange Targino. Muitas felicidades, muitos anos de vida!

DELICADEZA EM ARTE POR NEUMA SOARES

Para você que vai fazer festa, seja aniversário, batizado, casamentos ou o que for e quer arrasar nos doces, Neuma Soares faz as caxetas mais lindas da região, seja em papel ou tecido a bacana transforma em verdadeiras obras de arte. É só ligar : 98636-3417 e fazer seu orçamento. Show!

16 ANOS DE COLUNISMO SOCIAL

Nesse ano chegamos aos 16 Anos de colunismo social em O Mossoroense, e hoje começam a circular os convites para Madrinhas e Patronesses do nosso Chá Anual que irá acontecer dia 16 de Setembro no Espaço Maria Julia. Vai ser uma noite mágica. Agende ai!

ENTREGA DE FARDAMENTO ESCOLAR

O Prefeito Junior Alves e o Vice Paulo Brasil fizeram hoje a entrega do fardamento escolar a alunos da rede municipal de ensino. A solenidade aconteceu no auditório da Universidade Federal Rural do Semi Árido, Ufersa e contou com alunos de diversas escolas. Show!

FARMACIA FÓRMULA CERTA

Buscando sempre novidades para sua clientela Vip a Farmácia Fórmula Certa esta repleta de novidades, dentre elas o SLENDACOR: um medicamento inovador 100% natural que auxilia na perca de peso entre outras funções, outra novidade é a TeaCrine que auxilia na melhoria do metabolismo do corpo fornecendo mais energia e reduzindo a fadiga. Corre lá e garanta o seu!

NOSSA SENHORA DA SAÚDE 2018

Mais uma vez o Distrito de São Geraldo renderá festa a sua Padroeira Nossa Senhora da Saúde, a festa acontece de 09 á 19 de Agosto e terá como tema: “Com a Virgem da Saúde somos leigos e leigas a serviço do reino”. Vamos participar!

ASSOCIAÇÃO RAIMUNDA DANTAS

Acontecendo na Associação Raimunda Dantas na cidade de Apodi as inscrições para cursos de: Teatro, Dança Música e Capoeira, lembrando que as mesmas acontecem até o dia 06 de Agosto. Recado dado Alex Peteka.